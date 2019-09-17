МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении внесенный депутатами от ЛДПР законопроект, который снимает ограничение на размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках.

Документ распространяет действие системы страхования вкладов (ССВ) физических лиц на все денежные средства, размещенные гражданами во вклады в банках, снимая существующее ограничение в 1,4 миллиона рублей по вкладам, в отношении которых наступил страховой случай.

Сейчас в случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) страхует только средства физлиц и индивидуальных предпринимателей на сумму до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Такие условия возмещения страховой суммы "не представляются справедливыми" авторам законодательной инициативы, поскольку не всегда позволяют в полном объеме вернуть деньги, размещенные во вклады.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по финрынку и правительство РФ. Комитет считает, что предлагаемое увеличение размера страхового возмещения приведет к существенному увеличению нагрузки на фонд страхования вкладов, его дефициту, нарушению финансовой устойчивости ССВ в целом и увеличению расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

Правительство обращает внимание, что предусмотренные законопроектом изменения противоречат основополагающим принципам для эффективных систем страхования депозитов, разработанным Международной ассоциацией страховщиков депозитов. Поясняется, что один из основных принципов надежного функционирования систем страхования вкладов — это принцип страхового покрытия, предполагающий лимитированный размер возмещения по вкладам, охватывающий подавляющее большинство вкладов, размещенных в банках.

Такой подход позволяет обеспечивать эффективную защиту массового вкладчика и стимулирует его оценивать возможные финансовые выгоды и риски, связанные с вложением денежных средств в кредитные организации. В то же время полное страхование денежных средств во вкладах подрывает дисциплину участников рынка банковских услуг, создавая условия для размещения вкладчиками денежных средств в банки, проводящие высокорискованную процентную политику, считает кабмин.