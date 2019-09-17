МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. ВЭБ совместно с партнерами из Китая профинансирует строительство судов ледового класса для развития проекта "Ледового Шелкового пути", сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова.

"ВЭБ.РФ готовит сделки по развитию транспортной инфраструктуры "Ледового Шелкового пути" в рамках проекта "Пояса и пути". Речь идёт о строительстве судов ледового класса на верфи "Звезда" — двух танкеров класса "Афрамакс" (дедвейт до 120 тысяч тонн — ред.), трех танкеров дедвейтом по 51 тысяче тонн, 15 танкеров-газовозов", — сообщил Шувалов в интервью агентству.

По его словам, на финансирование проектов поставки танкеров привлечены средства от Государственного банка развития Китая в объеме 27 миллиардов рублей.

"У нас сложились отличные отношения с Государственным банком развития Китая. Подписано соглашение о создании механизма финансового обеспечения сопряжения интеграционных инициатив ЕАЭС и "Пояс и путь"…. В ближайшие дни ВЭБ.РФ намерен объявить о новых совместных проектах", — отметил Шувалов.