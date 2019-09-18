МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в июле 2019 года выросла на 3,1%, до 15 097,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Следует отметить, что 27% прироста сформировалось за счет увеличения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства. Вклады населения выросли на 1,1%, до 13 600,6 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций снизилась с 24,3% до 24,1%. В анализируемом периоде произошло увеличение рублевой составляющей депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 72,0% до 73,2%), при этом доля рублевых депозитов физических лиц не изменилась и составила 72,6%.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 2,7% и составили 6 448,1 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 11,3% на 01.07.2019 до 11,4% на 01.08.2019.



