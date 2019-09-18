МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в июле 2019 года увеличились на 0,8%, до 28 754,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах снизился с 51,4% до 50,9%.

В июле 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 1,3%, до 17 758,4 млрд рублей, их удельный вес в активах снизился до 31,4% против 31,6% на 01.07.2019.

Розничные кредиты за июль 2019 года выросли на 1,2%, до 8 470,5 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона уменьшилась с 15,1% до 15%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.08.2019 составила 99%.



