КИЕВ, 18 сен — ПРАЙМ. Ощадбанк получил исполнительные документы для начала процедуры взыскания с России убытков в размере 1,3 миллиарда долларов из-за утраты активов в Крыму, сообщила пресс-служба банка в среду.

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск. Киевский апелляционный суд признал это решение международного арбитража и выдал лист для его исполнения на Украине.

"Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года… Указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства.