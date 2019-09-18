МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сбербанк до конца года предложит новый подход к своей системе перевода денег между физлицами и взимания комиссий за такие операции, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Есть вариант такой, что мы пересмотрим всю систему трансферта денег, скажем так, и комиссий за это…. Мы до конца этого года предложим некий совершенно новый подход, над которым сейчас работаем", — заявил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что всего 5% переводов облагаются межрегиональными комиссиями, а остальные 95% всех переводов бесплатны. При этом для развития сервиса нужны денежные вливания, напомнил он.

"И как вы понимаете, любой сервис требует инвестиций, поддержания и развития. Если нет модели монетизации, то непонятно, откуда брать деньги на это. Поэтому та модель монетизации, которая нами была когда-то принята, она касается только 5% наших клиентов, которые переводят не между регионами, а меж территориальных банков, то есть, условно говоря, между 11 территориями в стране", — заключил Греф.

В январе глава Сбербанка сообщил, что в банке принято решение о постепенном снижении до полной отмены комиссий за переводы между регионами.