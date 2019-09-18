МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую недель, но мечтает о четырехдневной.

"Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, и у меня не очень получается. Я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе, как — у меня нет ответа пока", — сказал он журналистам.

При этом он добавил, что в Сбербанке пока не планируют экспериментировать с форматом рабочей недели.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Он заметил, что вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии. Данная тема будет поднята на обсуждение и в Госдуме, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты.