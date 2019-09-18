МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк России обяжет негосударственные пенсионные фонды (НПФ) раскрывать состав инвестиционных портфелей, соответствующее указание размещено на сайте регулятора.

НПФы должны будут раскрывать информацию о составе инвестиционных портфелей по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов. Указание вступит в силу через десять дней после официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.

На начальном этапе НПФы будут обязаны раскрывать структуру инвестпортфеля в разрезе классов активов. Данную информацию фонды будут обязаны раскрывать по состоянию на последний день каждого месяца не позднее пяти рабочих дней после его окончания.

Требование о раскрытии информации в разрезе каждого имени, о количестве ценных бумаг и доле каждого инструмента в портфеле фонда вступит в силу с 1 июля 2021 года. Фонды должны будут показывать эти данные по состоянию на последний день каждого месяца по истечении шести месяцев с даты, на которую приводятся сведения.