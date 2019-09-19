МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минюст РФ разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на концепцию закона, разработанного ведомствами.

В соответствии с "дорожной картой" по реализации механизма "регуляторной гильотины" новый закон должен заменить закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), пишет газета. Отмечается, что новый законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.

Концепция, в частности, предполагает "установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности" физических лиц. "Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Предполагается, что такой "механизм установит дополнительные гарантии прав" физлиц, а также уменьшит решение споров в судебном порядке, "что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП", — пишет издание. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

При этом в соответствии с новым законом в реестр ФССП будут включаться не только коллекторы, но и банки, МФО, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Отмечается, что присутствие в реестре позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать "робота-коллектора". Включенные в реестр организации также должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи сообщений, а также застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику.

В Минюсте сообщили, что проект структуры нового нормативного регулирования прошел обсуждение и "принято решение дальнейшую работу осуществлять в рамках рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины". В ЦБ указали, что "комментарии преждевременны", поскольку "в настоящее время концепция законопроекта находится в стадии обсуждения".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.