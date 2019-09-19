МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Банки РФ в августе сократили выдачу новых ипотечных кредитов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,54 тысячи кредитов на общую сумму 211,73 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе 2019 относительно июля. В августе 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 15%. В прошлом месяце было выдано 96,54 тысячи ипотечных кредитов на 211,73 миллиарда рублей, годом ранее — 121,23 тысячи кредитов на 250,19 миллиарда рублей", — указывается в сообщении. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%: до 2,19 миллиона рублей с 2,06 миллиона.

По данным ОКБ, лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 8%, а объемы — на 11%. В августе было выдано 1,6 миллиона кредитов на 431,55 миллиарда рублей. Средний чек по кредиту наличными вырос на 3%: до 269 тысяч рублей с 261 тысячи.

Количество и объемы новых автокредитов выросли на 5%. Так, в августе было выдано 60,69 тысячи кредитов на 49,94 миллиарда рублей. Как сообщает ОКБ, средняя сумма нового автокредита осталась на уровне 823 тысяч рублей.

Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 9%, объемы кредитных лимитов — на 3%. В августе было выдано 1,07 миллиона карт с общим лимитом 81,9 миллиарда рублей. Средний одобренный лимит по карте вырос на 7%: до 77 тысяч рублей с 72 тысяч.

По данным ОКБ, всего в августе было выдано 3,48 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 807,56 миллиарда рублей. Количество и объемы выданных кредитов выросли на 1% по сравнению с августом прошлого года, когда было выдано 3,46 миллиона кредитов на 802,4 миллиарда рублей. За восемь месяцев банки выдали 25,78 миллиона кредитов на общую сумму 5,87 триллиона рублей. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 23,70 миллиона кредитов на 5,37 триллиона рублей.