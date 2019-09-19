С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — ПРАЙМ. Совещание в Минфине России по регулированию рынка криптовалют перенесено на неопределенный срок, сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Аксаков ранее анонсировал совещание по регулированию рынка криптовалют у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, которое должно было состояться 18 сентября.

"Вчера не было совещания у Силуанова. Решение, наверное, будет на другом уровне… Перенесли заседание, пока срок не определили. Это не связано с какой-то неопределенностью, просто график не позволил вчера провести заседание", — сказал он журналистам в кулуарах конференции комитета по растущим и развивающимся рынкам (GEMC) IOSCO.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе дал поручение Минфину и Госдуме до 1 ноября обеспечить принятие законопроекта "О цифровых финансовых активах".