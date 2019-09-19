МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в июле 2019 года сократилась на 4,2%, до 5 902,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло в большей степени снижение МБК, привлеченных от российских банков (на 4,2%, до 5 231,9 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 11,1% до 10,4%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за июль 2019 года сократилась на 1%, до 6 049,8 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно снижение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 4,2%, до 1 711,4 млрд рублей). Доля МБК в активах банков на 01.08.2019 составила 10,7% против 11% на 01.07.2019.



