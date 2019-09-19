С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — ПРАЙМ. Правоохранители задержали президента лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург) Михаила Табунова в рамках расследования уголовных дел о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По данным местных СМИ, в среду оперативники полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО "Прайм Финанс", после чего пришли с обыском к самому Табунову.

"Табунов задержан после обысков в рамках уголовных дел о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества", — сказал собеседник агентства.

Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс". Как сообщил регулятор, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе на сумму более 268 миллионов рублей. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ. Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей.