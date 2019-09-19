МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в июле 2019 года снизились на 2,4%, до 5 614,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах уменьшился с 10,4% до 9,9%. На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.08.2019 составил 339,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом июля на 3,1%, что в большей степени было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций.



