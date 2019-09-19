МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Потребительское кредитование в России пока не достигло критической точки, ситуации чрезмерной закредитованности россиян не наблюдается, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Банк России в понедельник сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах, это сдерживает темпы роста кредитования. При этом ранее в четверг Данилова указала, что долговая нагрузка россиян, прежде всего, по необеспеченным кредитам растет достаточно быстрыми темпами, увеличивается и доля кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%.

"Мы считаем, что все-таки пока рынок потребкредитования не достиг точки, когда действительно уже слишком поздно. Мы считаем, что мы меры применяем и раньше принимали заблаговременно, поэтому сейчас такой ситуации перегретости, "пузыря", чрезмерной закредитованности не наблюдается", — сказала Данилова журналистам в кулуарах форума "Старатегия розничного бизнеса 2020".

Она добавила, что, по данным БКИ, база заемщиков в России обновляется, ситуации, что одни и те же клиенты набирают кредиты, нет.

Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.

Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что долговая нагрузка россиян растет прежде всего из-за стагнации доходов. По ее словам, динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, и эта проблема должна решаться на базе экономического роста. При этом Набиуллина тогда подчеркнула, что Банк России, несмотря на быстрые рост потребительских кредитов, пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.