МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в июле 2019 года выросла на 24,9%, до 3 411,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло преимущественно за счет притока средств на депозиты в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.08.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 6% (7,9% – на 01.08.2018).



