МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Анна Козловская, отвечавшая за коммуникационную стратегию Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков, назначена директором по связям с общественностью Сбербанка, сообщил в пятницу крупнейший российский банк.

Должность была вакантна долгое время, ранее ее занимал Кирилл Бабаев.

"Анна Козловская назначена на должность старшего управляющего директора — директора по связям с общественностью Сбербанка. В ее функционал войдет разработка и реализации стратегии коммуникаций в ПАО "Сбербанк". Анна Козловская приступит к работе в Сбербанке с 3 октября 2019 года", — говорится в сообщении.

До прихода в банк Козловская отвечала за коммуникационную стратегию Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков (включающем Россию, страны СНГ, Турцию и Израиль), управление корпоративной репутацией и развитие конструктивных взаимоотношений с партнерами компании.