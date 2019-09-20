МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 18 сентября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 70 миллионов долларов против оттока в 10 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные чистые притоки в фонды акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 70 миллионов долларов против 10 миллионов долларов чистых оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

При этом баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным — 20 миллионов долларов, как и неделей ранее. Это третья неделя притока средств подряд.

"Ожидания смягчения глобальной монетарной политики и надежды на то, что ухудшение макроконъюнктуры, достигшее минимума в августе, уже в прошлом, подогрели интерес инвесторов к активам EM (развивающихся рынков — ред.), который, однако, пока невысок. Предварительные индексы PMI за сентябрь на следующей неделе могут поддержать позитивный импульс потоков", — говорится в обзоре экспертов BCS Global Markets.