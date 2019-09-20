МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Громкие объявление соцсети Facebook и мессенджера Telegram о предстоящих выпусках собственных криптовалют привели к появлению огромного количества объявлений якобы о продаже пока еще не вышедших цифровых активов. Избежать уловок мошенников можно, для этого надо внимательнее изучить данные о продукте и заявления компаний, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra в июне, запуск на глобальном уровне, согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), пройдет в первом квартале 2020 года, а в конце 2019 года начнется тестирование. Telegram, как писала в августе газета The New York Times, планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев.

Представители Банка России ранее предупреждали о предстоящем появлении сомнительных объявлений. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи якобы криптовалют этих компаний.

Однако, несмотря на предупреждения властей, мошенники активизируются. Как сообщил ранее агентству "Прайм" президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин, организация уже давно получает обращения от граждан с просьбой проверить, действительно ли это настоящая продажа криптовалют. С начала сентября число обращений резко возросло — РАКИБ получает по 10-12 заявок ежедневно, и их число, по прогнозам эксперта, будет и дальше расти.

"Сразу замечу, что оба проекта и TON, и Libra еще не запущены, но хайп вокруг них, конечно, играет на руку мошенникам. Основная угроза связана с фишингом — и здесь используются все стандартные схемы с созданием фишинговых сайтов, фейковых аккаунтов и групп в соцсетях. Поэтому рекомендации тоже стандартные: использовать только официальные сайты проектов, тщательно перепроверять информацию, которую вам присылают, не переходить по подозрительным ссылкам", — сказал "Прайму" руководитель направления Crypto Group-IB Василий Банников.

ЛЮБОПЫТНО — ПРОВЕРЯЙ

По словам экспертов, избежать уловок мошенников просто: надо лишь проверять информацию в первоисточниках. Так, в открытом доступе опубликована техническая документация Libra и Gram, в которых указаны ожидаемые сроки запуска проектов.

По словам гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, повышенным спросом со стороны аудитории и небольшим объемом информации со стороны платформ всегда стремятся воспользоваться мошенники. "Они могут создавать информационные сайты, призывающие зарегистрироваться, а в некоторых случаях даже предоставляют финансовые услуги. Все эти трудности, конечно, из-за брендов, которые не успевают предоставить информацию, или не информируют пользователей о деталях и сроках удовлетворения пользовательского спроса", — считает он.

"К примеру, человек находит в соцсети таргетированную рекламу "купить услуги" платформ, которые еще не выпущены в продакшен. Далее он находит официальный сайт, и не видит тех возможностей, которые дает сайт-мошенник, а главное не видит информации остерегающей пользователя от мошенников. К примеру — мы не даем партнерам права на то-то, или наши партнеры, которые имеют такие-то права, в этом списке", — пояснил эксперт.

Основатель "Студии данных" Сергей Марин считает, что любому человеку, который хочет работать с криптовалютами, надо "очень сильно погрузиться". "Во-первых, в технологию процесса, во-вторых, узнать, какие они вообще есть, и что с ними происходит на рынке. Поэтому неквалифицированному инвестору в это лезть не рекомендуется. Квалифицированные инвесторы — это "технари", кто прежде всего разбирается в том, как работает сама технология", — указал он.

"Если коротко, TON и Libra покупать можно, только разобравшись в технологии. Кто не занимается криптовалютой, нужно погрузиться в нее очень сильно. Нет четкого понятного продукта, который бы позволял легко регулировать криптовалюту. Все биржи, которые существуют, — это не биржи в нашем с вами понимании, это очень непрозрачная система", — отметил Марин.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов также считает, что во избежание обмана потенциальным инвесторам стоит "в первую очередь искать информацию в первоисточниках". Пока компании не объявят о выпуске криптовалют — не стоит пытаться покупать их.

"Даже если вы нашли выход на первичного инвестора, по факту у него до сих пор нет этих токенов. Соответственно любые договорённости с этим инвестором носят условный характер. Только после того, как сеть будет запущена, инвестор получит токены и сможет их продать вам", — пояснил он.

"Все уже массу раз говорили: не переходить по данным рекламам и пользоваться только официальными источниками", — подытожил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

НЕ ПИЛИ СТОЛБ ЗА РЕКЛАМУ

Большинство объявлений о продажах криптовалют Gram и Libra публикуются в соцсетях. Ряд экспертов подтвердили агентству "Прайм", что видели сами эти предложения.

"Facebook очень сильно препятствует любой рекламе криптовалют. Если вы попробуете создать рекламное объявление и написать там слово "криптовалюта" или "блокчейн", то его могут заблокировать, причём не только это объявление, но и весь рекламный аккаунт. Они действительно борются. Но, видимо, мошенники нашли способ обходить эти блокировки, например, блокировать кодовые слова и другие методы", — предположил Марин.

Щельцин полагает, что социальным сетям стоит ввести новые когнитивные формы модерации, причем не только рекламного, но и пользовательского контента. "Противоправный и мошеннический контент модифицируются со скоростью света, и над этим работают сотни людей ежедневно", — указал он.

Лифшиц, напротив, указал, что социальная сеть — не более чем площадка. "Это столбы, на которых клеят объявления. Не нужно спиливать столбы, чтобы там не размещали плохие объявления, — их может клеить кто угодно и где угодно. У соцсетей есть свои требования по размещению контента. Рекламу отслеживать, мошенников и действительны ли эти объявления, соцсети не должны, это не их задача", — считает он.

"Тут граждане сами должны этим заниматься, как и правоохранительные органы. Граждане должны образовываться в интернете, правоохранительные органы — в случае краж заниматься и разбираться с преступниками. Но никак не надо вешать ответственность на соцсети за контент, который размещается", — добавил эксперт.