МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валюте Совкомбанка до уровня "ВВ" с "ВВ-", другое рейтинговое агентство Fitch также улучшило рейтинги банка — до "BB+" с "BB", прогноз по рейтингам двух агентств стабильный, сообщили рейтинговые агентства.

"В течение последних лет Совкомбанк демонстрировал довольно быстрый рост бизнеса. После заключения ряда сделок по приобретению активов, в частности после объединения с АКБ "РосЕвроБанк" в конце 2018 года, Совкомбанк занял значимые позиции на российском рынке банковских услуг, поддерживая высокие темпы роста кредитования. Мы считаем вероятным, что Банк России может наделить банк статусом организации, имеющей системную значимость", — говорится в сообщении S&P.

Стабильный прогноз основан на мнении аналитиков агентства о том, что банк будет поддерживать текущий уровень капитализации и не продемонстрирует большую готовность к принятию рисков по мере органического роста бизнеса и роста за счет приобретений других активов.

"Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Совкомбанк" до "BB +" с "BB". Прогноз стабильный", — сказано в сообщении Fitch. Повышение рейтинга отражает высокое качество активов и прибыльность кредитной организации. Кроме того, в агентстве обратили внимание на стабильность макроэкономической ситуации в РФ, что оказывает положительное влияние на кредитную политику банка.

В марте прошлого года было объявлено о договоренности акционеров о слиянии Росевробанка и Совкомбанка, благодаря чему Совкомбанк получил несколько новых бизнес-направлений, каждое из которых может расти на 20-30% в год.

По данным БИР Аналитик, Совкомбанк на 1 июня занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в размере 952,8 млрд рублей.