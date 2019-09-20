МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Заместителем президента-председателя правления Банка непрофильных активов назначен Дмитрий Беленов, ранее работавший в "Роскосмосе", говорится в сообщении банка.

"Дмитрий Беленов назначен заместителем президента-председателя правления Банка непрофильных активов. Его кандидатура утверждена набсоветом БНА и одобрена Центральным банком", — говорится в сообщении.

В зону ответственности Беленова входят блоки "Финансы" и "Риски", а также службы внутреннего аудита и внутреннего контроля.

Беленов с ноября 2018 года по июль 2019 года был заместителем гендиректора — главным финансовым директором, членом правления "Роскосмоса". До этого с 2008 года был заместителем гендиректора, членом совета директоров ООО "Сбербанк Капитал", являлся членом комитета по проблемным активам центрального аппарата Сбербанка.

Банк непрофильных активов был создан на базе банка "Траст" после присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка", он консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.