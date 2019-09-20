МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Некоторые клиенты ВТБ испытывают затруднения при попытке входа в мобильное приложение кредитной организации "ВТБ-Онлайн", сообщили РИА Новости клиенты банка. В call-центре ВТБ сообщили о возникающих ошибках в индивидуальном порядке.

Так, при попытке входа в мобильное приложение банка всплывает окно "Система временно недоступна". РИА Новости направило запрос в ВТБ.

"У некоторых клиентов в индивидуальном порядке вот такая ошибка возникает, специалисты разбираются", — рассказал сотрудник call-центра ВТБ в беседе с корреспондентом РИА Новости, посоветовав воспользоваться сервисами банка через веб-версию "ВТБ-Онлайн".