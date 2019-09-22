МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В настоящее время в работе мобильного банка ВТБ наблюдаются проблемы, специалисты банка работают над их устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ", — отметили в банке.

Банк приносит извинения всем клиентам за доставленные неудобства.

В банке указали, что ведутся работы по восстановлению системы. "Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время", — резюмировали в ВТБ.