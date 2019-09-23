МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России вводит жесткие ограничения для непрофессиональных инвесторов, пишет РБК в понедельник со ссылкой на поправки к законопроекту, регулирующему рынок вложений.

Теперь инвесторы смогут вкладывать в иностранные ценные бумаги и другие рискованные активы не более 50 тысяч рублей в течение года.

В четверг, 26 сентября, эти поправки ЦБ будут обсуждать в комитете по финансовым рынкам нижней палаты парламента.

В предыдущем варианте поправок в закон предлагалось ограничить вложения в иностранные акции и активы 100 тысячами рублей в год.

Отмечается, что регулятор намеревается этими правками защитить начинающих участников фондового рынка от убытков. По мнению самих участников рынка, нововведение приведет к тому, что многие клиенты откажутся от услуг российских брокеров и перейдут на иностранные площадки.