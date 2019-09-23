МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проведет серию аукционов по продаже имущества обанкротившегося банка "Югра" на 10,7 миллиона рублей, сообщается на сайте АСВ.

"Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о начале торгов малоценным имуществом ПАО банк "Югра". Всего будет выставлено 26 лотов на общую сумму 10,7 миллиона рублей (по начальной цене продажи)", — указывается в сообщении. Отмечается, что средства от продажи имущества направляются на пополнение конкурсной массы кредитной организации для последующего удовлетворения требований кредиторов в максимально возможном объеме.

Торги пройдут в форме очных и заочных "электронных" аукционов. Сообщается, что первый очный аукцион пройдет 25 сентября 2019 года в 11.00 мск на территории складского комплекса "Мосмек" в городе Видное.

"Очный аукцион открывает серию заочных аукционов по продаже малоценного имущества ПАО банк "Югра", расположенного в Московской области, Свердловской области, Татарстане, Санкт-Петербурге, Самарской области, Хабаровском крае, Курской области, Ростовской области, Краснодарском крае, Калининградской области, Тюменской области", — говорится в сообщении. АСВ уточняет, что подробную информацию можно получить на сайте агентства и в ООО "Центр реализации имущества должников. ЦЕНТР — Р.И.Д.".

Суд в сентябре 2018 года признал "Югру" банкротом. Банк России оценивал "дыру" в ее капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.