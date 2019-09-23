МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Количество выданных новых кредитных карт в РФ в январе-августе 2019 года составило 8,05 миллиона штук, что на 13,4% больше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 8,05 миллиона единиц, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7,11 миллиона единиц)", — указывается в сообщении.

При этом в августе выдача новых кредитных карт составила 1,07 миллиона штук, сократившись на 0,9% по сравнению с августом 2018 года (1,08 миллиона).

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ в январе-августе было отмечено в Москве (521,6 тысячи), Московской области (411,9 тысячи), Краснодарском крае (317,3 тысячи), Санкт-Петербурге (295 тысяч), Свердловской области (244,2 тысячи) и Башкирии (235,5 тысячи).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи среди 30 регионов-лидеров была зафиксирована в Крыму (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%), Московской области (+24,3%), а также в Краснодарском (+23,8%) и Ставропольском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 23,2% и 22,8% соответственно. Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-0,8%).

"Сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным и востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кешбэк и так далее)", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.