МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. БКФ привлечет крупный банк для восстановления операций по картам, планирует возобновить обслуживание к началу ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Операции по банковским картам, выпущенные БКФ, в связи с переходом на новый расчетный и процессинговый центр временно недоступны с 23 сентября, говорится на официальном сайте банка. Как указывает кредитная организация, нового партнера пришлось искать из-за недобросовестных действий РНКО "Платежный центр" (входит в одну группу с компаниями "КартСтандарт" и "Золотая Корона"). По данным банка, РНКО нарушила договор об обслуживании банковских карт и уведомила кредитную организацию о прекращении обслуживания в одностороннем порядке.

"(Планируем возобновить обслуживание по картам — ред.) к началу ноября. (Привлечем — ред.) крупный банк из топ-30, название до запуска проекта не разглашаем", — ответили в банке на вопрос РИА Новости.

В РНКО "Платежный центр" агентству сообщили, что компания в мае 2019 года выявила риски в деятельности банка БКФ, в связи с чем в начале июня 2019 года в адрес банка был направлен соответствующий запрос с требованием предоставить сведения и документы, необходимые для оценки финансового положения.

"Банк БКФ" в ответ на полученный запрос отказал в предоставлении части сведений и документов, а предоставленная информация не подтвердила удовлетворительное (приемлемое) финансовое положение банка. В связи с изложенным, со стороны РНКО "Платежный центр" были приняты действия, предусмотренные договором, направленные на минимизацию рисков РНКО "Платежный центр". "Банк БКФ" был уведомлен за 30 дней до планируемых действий", — сказали в РНКО.