МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России разработал проект указания о регулировании операторов краудфандинговых платформ, говорится в пояснительной записке к документу, размещенной на сайте регулятора.

Основной целью разработки проекта, говорится в записке, является установление регулирования в отношении нового субъекта финансового рынка – оператора инвестиционной платформы, осуществляющего деятельность по организации розничного финансирования, или краудфандинга.

Проект устанавливает порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ и состав включаемых в него сведений. Вступление в силу проекта планируется в первом квартале 2020 года.

Закон о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ, вступит в силу с 1 января 2020 года. После этой даты услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр операторов инвестиционных платформ. Однако для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период. До 1 июля 2020 года они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.