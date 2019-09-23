МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Елизавета Голикова, в 2016 году возглавившая объединенную редакцию РБК, назначена в ВТБ на должность старшего вице-президента, директора департамента по работе со СМИ, говорится в сообщении банка.

"ВТБ сообщает о назначении Елизаветы Голиковой на должность старшего вице-президента, директора департамента по работе со СМИ ВТБ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Голикова займется реализацией стратегических задач банка в области управления репутацией и коммуникаций.

"Я уверен, что многолетний опыт Елизаветы позволит банку укрепить позиции ВТБ в этой сфере", – цитирует пресс-служба слова главы банка Андрея Костина.

Ранее занимавший эту должность Вадим Суховерхов остается работать в группе в качестве советника президента-председателя правления ВТБ, уточняется в сообщении.

Голикова с 2000 года работала в газете "Коммерсант", где прошла путь от корреспондента отдела финансовой информации и редактора отдела финансовой и банковской информации до главного редактора сайта. В 2013 году пришла в информационное агентство ТАСС на должность руководителя службы интернет-проектов и главного редактора сайта. В 2016 году возглавила объединенную редакцию РБК.