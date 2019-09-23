МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ПАО "МТС" договорилось со Сбербанком о рефинансировании действующего кредита на 70 миллиардов рублей, а также об открытии у банка кредитной линии в объеме 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении МТС.

"В рамках соглашений компания договорилась о рефинансировании действующего кредита Сбербанка на 70 миллиардов рублей, а также об открытии кредитной линии на 50 миллиардов рублей", — говорится в релизе. Соглашение о рефинансировании кредита предполагает снижение действующей процентной ставки и увеличение срока погашения на три года, до 2024 года.

Оператор напоминает, что в сентябре 2014 года компания привлекла кредитную линию Сбербанка на 50 миллиардов рублей для рефинансирования погашений по долгу компании и обеспечения запаса ликвидности для строительства сети. "Другая кредитная линия на 20 миллиардов рублей, предоставленная в январе 2015 года, обеспечила запас средств для досрочного обратного выкупа еврооблигаций МТС в течение 2015-2016 годов", — добавляет МТС.

"Второе подписанное со Сбербанком соглашение подтверждает кредитную линию с лимитом в 50 миллиардов рублей и дает МТС возможность выбирать средства отдельными траншами на погашение долга в 2020 году", — отмечается в сообщении.

"МТС ведет непрерывную последовательную работу по оптимизации текущего долга компании. Подписание кредитных соглашений подтверждает этот курс и является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между МТС и Сбербанком", — сказал вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский, слова которого приводятся в релизе.