МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Qiwi ведет переговоры с покупателями и инвесторами по Рокетбанку, а также рассматривает различные варианты развития проекта карт рассрочки "Совесть", при этом продолжает инвестировать в него, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что сооснователи группы Qiwi Сергей Солонин и Борис Ким хотят продать свои акции. По данным издания, они рассчитывают выйти из бизнеса полностью, но более вероятной является продажа таких проектов, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанка, о частичной или полной продаже последнего компания объявила в августе.

"В данный момент компания продолжает инвестировать в проект "Совесть" и рассматривает различные варианты его дальнейшего развития. Мы ведем переговоры с рядом потенциальных инвесторов и покупателей по Рокетбанку, детали в данный момент разглашать не можем", — сказали в Qiwi.

В данный момент компания не обладает информацией о намерениях основных акционеров продавать акции. "В любом случае, любые сделки, проводимые основными акционерами компании, должны быть надлежащим образом раскрыты в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США", — напомнили в Qiwi.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.

Карта рассрочки "Совесть" — это банковская карта, которая может быть использована для оплаты товаров и услуг в магазинах-партнерах "Киви банка". Суммарный убыток проекта за 2018 год составил 2,618 миллиарда рублей.