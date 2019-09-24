МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в РФ в январе-августе составил 180,4 тысячи рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 180,4 тысячи рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (160,1 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

Что касается возрастной динамики, то, по данным НБКИ, в 2019 году самый значительный рост среднего размера выданных потребкредитов был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%). Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12%). Самый низкий рост среднего размера выданного потребкредита пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет — на 10,7%, от 30 до 39 — на 10,5%, а моложе 25 лет — на 9,9%.

Сообщается также, что самый большой средний размер выданного потребкредита в 2019 году — у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 229,6 тысячи рублей, самый низкий — у граждан моложе 25 лет — 85,6 тысячи. А в территориальном разрезе наибольший средний размер потребкредита среди 30 регионов-лидеров по этому показателю в январе-августе был отмечен в Москве (418,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тысячи), Московской области (295,1 тысячи), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (263,6 тысячи) и Ленинградской области (214 тысяч рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребительских кредитов в январе-августе продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%), Тюменская область (+16,8%), Ленинградская область (+16,6%) и Красноярский край (+15,8%). В то же время наименьшие темпы роста среднего размера выданного потребкредита были зафиксированы в Москве (+1,9%), Московской области (+4,2%) и Якутии (+4,4%).