МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Объем операций в банковском секторе РФ с признаками незаконного обналичивания денежных средств в первом полугодии 2019 года сократился в 2,1 раза, сомнительных транзитных — в 1,6 раза, говорится в сообщении на официальном сайте Банка России.

"В первом полугодии 2019 года объемы сомнительных операций в банковском секторе продолжали снижаться. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе сократились в 2,1 раза, сомнительных транзитных операций повышенного риска — в 1,6 раза. Объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж также уменьшились", — сообщил ЦБ.

При этом, по данным регулятора, структура операций обналичивания в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (на 66%), для вывода денег за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%). А в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть по итогам полугодия также составляли операции, направленные на обналичивание денег через счета, включая платежные карты, физлиц (48%).

Также, по сообщению ЦБ, в результате его превентивных действий объемы транзитных операций повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями и платежными агентами, по сравнению с первым полугодием 2018 года были сокращены более чем втрое, а их доля в общем объеме транзитных операций повышенного риска снизилась до 27% (в первом полугодии 2018 года было 54%).

"Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 года, так же как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%)", — уточнил регулятор.