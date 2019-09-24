МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Сергей Солонин сообщил РИА Новости, что не рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi, планирует продолжать развивать бизнес в должности CEO.

Группа Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что сооснователи Qiwi Сергей Солонин и Борис Ким хотят продать свои акции. По данным издания, они рассчитывают выйти из бизнеса полностью, но более вероятной является продажа таких проектов, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанк. О частичной или полной продаже последнего компания объявила в августе.

"Я не рассматриваю возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi. Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы, как в основном платежном бизнесе, который демонстрирует существенный рост и хорошие финансовые результаты и завоевывает новые ниши, так и в наших проектах, которые сфокусированы на финансовых сервисах", — сообщил бизнесмен через пресс-службу Qiwi.

"Более того, я остаюсь CEO группы Qiwi и планирую продолжать развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет в компании", — добавил Солонин.

Он не подтвердил информацию об интересе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") к покупке Рокетбанка, о чем со ссылкой на источник написал "Коммерсант". По словам Солонина, Qiwi общается с разными потенциальными инвесторами.

Кроме того, Qiwi продолжает инвестировать в "Совесть" и рассматривает различные варианты дальнейшего развития проекта. "Если мы запланируем важные изменения, мы расскажем об этом сами", — заключил бизнесмен.