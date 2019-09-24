МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Центральный Банк России изучает предложение коммерческих банков о предоставлении им права устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, регулятор сейчас изучает масштаб проблемы и необходимость решения, так как для реализации предложения банков понадобится серьезное изменение законодательства. Данилова пояснила, что с предложением в ЦБ обратился ряд крупных банков, объясняя это тем, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя.

Вероятность реализации данного предложения банков вполне реальна, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Инициатива направлена, прежде всего, на вклады в евро, так как в еврозоне уже введены отрицательные ставки, а значит, инвесторы ищут более выгодные вложения, какими и являются вклады в евро в РФ, отмечают они. Вкладов в долларах, скорее всего, данная инициатива не коснется, так как банковскому сектору нужна американская валюта для кредитования российских экспортеров.

ОГРАНИЧИТЬ ЕВРОВКЛАДЫ

Теоретически вероятность введения возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным средствам для банков вполне реальна, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Для банков такое право позволит, прежде всего, ограничивать объем средств в евро из-за отрицательных процентных ставок в еврозоне.

"Уже сейчас большинство участников рынка предлагают фактически заградительные ставки – на уровне 0% по вкладам и счетам в евро, а некоторые банки даже ввели комиссии за ведение счетов в евро", — говорит он.

Интерес клиентов к вкладам в валюте, несмотря на снижение ставок, сохраняется, что объясняется, в частности, потребностью состоятельных клиентов диверсифицировать накопления, говорит начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.

"В Росбанке портфель валютных вкладов стабилен, чувствительность клиентов к ставкам низкая, хотя мы действительно ощущаем давление отрицательных ставок ЕЦБ, но пока не перекладываем их на клиентов", — отмечает она.

При этом, по ее словам, принятие мер по сокращению портфеля пассивов в евро неизбежно, если появятся альтернативные решения для размещения накоплений, особенно для клиентов с большими суммами в евро. По ее мнению, стоит рассматривать инвестиционные инструменты в долларах с низкой волатильностью или гарантированной защитой капитала.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

В то же время инициатива в меньшей степени будет касаться средств в долларах, так как долларовая ликвидность по-прежнему требуется банковскому сектору для кредитования экспортеров и проведения их расчетов, подчеркивает Кравченко. Даже если возможность установления отрицательных ставок будет введена на законодательном уровне, воспользуются ей, скорее всего, лишь отдельные игроки и распространяться отрицательные ставки будут лишь на счета в евро, поэтому влияние подобной инициативы на валютный рынок вряд ли будет заметно, считает он.

Мера может снизить разрыв между долларовыми и рублевыми ставками, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Проблема в том, что снижение рублевых ставок к долларовым транслируется рынком как ожидания снижения инфляции и инвестиционных рисков в РФ по сравнению с западными рынками и отыгрывается укреплением курса рубля", — объясняет он.

Характерно, что ЦБ не хочет прямо указать рынку на рост инфляционных рисков в РФ, хотя он сделал подобное, но очень осторожное, замечание в своем коммюнике по итогам сентябрьской сессии, заявив о выравнивании дефляционных и проинфляционных рисков, напоминает Осин. По его словам, ЦБ хочет и опустить рубль, и поддержать рост долгового и кредитного рынка, хотя это во все большей мере не соответствует динамике растущего числа макроэкономических индикаторов, свидетельствующих об ускорении ВВП, розничных продаж, промпроизводства и инфляции в РФ в ближайшие несколько кварталов.

Подобные искусственные меры, не обеспеченные реальным спросом рыночных игроков, исходя из исторических аналогий, могут дать лишь краткосрочный эффект, уверен он. Для нивелирования макроэкономических рисков, связанных с тем, что экономика РФ не готова к крепкому рублю в среднесрочном периоде, необходимы меры налогового и монетарного стимулирования при усилении администрирования валютного рынка, но либеральное руководство ЦБР не демонстрирует желания к ним обратиться, заключает эксперт.