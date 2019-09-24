МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость полиса ОСАГО для автомобилей физлиц в России снизилась почти на 4% с начала 2019 года, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе заседания экспертного совета по страхованию при комитете Госдумы по финрынку.

"Среднее снижение стоимости полиса почти достигло 4% — на 3,89% снизилась стоимость полиса", — сказал Чистюхин. Он уточнил, что это данные на 15 сентября текущего года.

Более того, по его словам, за шесть месяцев этого года почти на 43% сократились жалобы граждан на ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На прошлой неделе Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщал о снижении средней премии по ОСАГО на 5,4% по итогам восьми месяцев для всех автомобилей и на 3,96% для автомобилей физлиц, причем это снижение наблюдается в 79 регионах РФ. Похожее снижение РСА фиксировал по итогам предыдущих месяцев года.

В январе стартовал первый этап реформы ОСАГО. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей). Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.