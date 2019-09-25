МОСКВА, 25 сен — Dow Jones. Во вторник, 24 сентября, биткоин упал на 18%, и это было самое большое его падение с января 2018 года. По данным CoinDesk, цифровая валюта опустилась до 7944 долларов, но позднее восстановилась до 8500 долларов.

Казалось, для инвесторов в цифровую валюту наступили хорошие времена: в нее поверили важные игроки Уолл-стрит. На этой неделе был запущен основанный на биткоинах фьючерсный продукт Bakkt, который разработан Межконтинентальной биржей (ICE), владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи. Расчеты по этому продукту ведутся в реальных биткоинах, в отличие от аналогичного продукта CME Group, за который инвесторы рассчитываются долларами.

Главный аналитик Blockchain.com Гаррик Хилеман назвал это "важным событием во взрослении и легитимизации рынка криптоактивов".

Продукт Bakkt предназначен для институциональных инвесторов, которые ранее опасались торговать биткоином и хеджировать связанные с ним риски на более мягко регулируемых биржах. Вместе с тем некоторые инвесторы и аналитики отметили, что в начале торгов объемы были очень малы, а это оказало давление на цену.

"По-моему, катализатором сегодняшнего падения стал разочаровывающий запуск Bakkt" – сказал аналитик торговой платформы eToro Мати Гринспен.

По его словам, это пример того, что "покупают на слухах, а продают на фактах".

Другие аналитики также говорят о малых объемах и о техническом изменении порядка торгов, а также о снижении важного индикатора биткоина – компьютерной мощности, затрачиваемой на обработку операций с ним, называемой "hash rate".

"Последнее падение биткоина стало результатом воздействия технических и фундаментальных факторов, в том числе прорыва диапазона консолидации, слабости запуска фьючерсов Bakkt и неожиданного падения hash rate", — сказал глава Bitbull Capital Джо Ди Паскуале.

"Разочаровывающее начало торгов продуктом Bakkt сигнализирует о том, что институциональные инвесторы не готовы вкладывать в криптовалюты в ожидавшихся объемах, и это означает, что цена, возможно, была завышена и подлежала коррекции", — сказал глава компании Celsius Network Алекс Машинский.

Другие наблюдатели тоже считают, что биткоин созрел и ему пора падать в результате воздействия технических факторов и запуска Bakkt.

"С технической точки зрения формировался клин, который должен был так или иначе разрушиться, — сказал глава компании Omega One Алекс Гордон-Брэндер. – С точки зрения фундаментальных факторов неудачный запуск Bakkt спровоцировал продажи на новостях", так как многие хотели увидеть, как поведут себя институциональные инвесторы.

Вместе с тем Хилеман из Blockchain.comсказал, что малые объемы в начале торгов не следует считать признаком долгосрочной уязвимости Bakkt.

"Важно не делать тех или иных выводов на основе активности в первый день торгов", — сказал он.

— Автор Avi Salzman, avi.salzman@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ