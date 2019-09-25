МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Финансовая группа БКС приобретает управляющую компанию "Уралсиб" в рамках соглашения с финансовой корпорацией "Уралсиб" о стратегическом партнерстве в сфере продаж инвестиционных продуктов и услуг, сообщила пресс-служба БКС.

"Развитие партнерских каналов — одно из приоритетных направлений для инвестиционного и страхового бизнеса ФГ БКС на ближайшие годы. Этот проект для нас — не только покупка интересного стратегического актива, но и развитие каналов продвижения через партнерство с сильным дистрибьютором, ФК "Уралсиб", — отметил глава "БКС Капитал", заместитель президента-председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу ФГ БКС Эдвард Голосов.

Отмечается, что в результате реализации партнерства клиенты ФГ "Уралсиб" получат доступ к одной из наиболее диверсифицированных продуктовых линеек в области инвестиций на российском рынке, включающую в себя, в дополнение к продуктам управления активами, структурные продукты и брокерское обслуживание. В свою очередь ФГ БКС получит сильного и опытного партнера на федеральном уровне в сфере привлечения клиентов на инвестиционные продукты.

ФГ БКС — один из ведущих операторов российского фондового рынка по размеру клиентской базы — более 300 тысяч клиентов, состоящих на брокерском обслуживании. Компания основана в 1995 году в Новосибирске.

УК "Уралсиб" является одной из ведущих компаний в сегменте открытых ПИФов и управления средствами пенсионных накоплений ПФР. Общий объем активов под управлением составляет 24,2 миллиарда рублей.