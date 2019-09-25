МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Доля безналичных операций россиян в первом полугодии 2019 года выросла до 68% от всего объема их операций с 65% за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе Банка России.

По данным регулятора, доля безналичных операций от всего количества операций выросла в отчетном периоде до 92% с 90% годом ранее. "Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счет/вклад, свидетельствует статистика Банка России. При этом и по объему такие операции занимают львиную долю рынка – 68%", — отмечает ЦБ.

В целом за январь–июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19,2 миллиарда раз на общую сумму более 40 триллионов рублей, указывает ЦБ.

Объем эмиссии активных карт, с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде, на конец июня составил почти 183 миллиона, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%.

Уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет с каждым годом, и на 1 июля 2019 года на 1 миллион жителей приходилась 21 тысяча устройств по приему платежных карт.

Ранее ЦБ сообщал, что по итогам первого квартала 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%. Россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.