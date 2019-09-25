МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Самая популярная криптовалюта — биткоин — пережила максимальное падение за 20 месяцев. Во вторник, 24 сентября, его цена рухнула на 18%. По данным CoinDesk, цифровая валюта опустилась до 7944 долларов, но позднее восстановилась до 8500 долларов.

По мнению многих трейдеров, причиной такого обвала стал пробой нисходящего треугольника. Именно благодаря ему основная монета на протяжении месяца находилась в пределах 10 тысяч долларов.

В последний раз такое наблюдалось в январе 2018 года. Именно тогда после масштабного ралли нескольких месяцев биткоин достиг отметок в 20 тысяч долларов, а затем начал падать и в конце января уже находился на отметках в 12 тысяч долларов. Падение продолжилось и дальше, так что к концу года криптовалюта балансировала около 3 тысяч долларов. Аналитики объясняли это, прежде всего, регуляторными проблемами и обновлениями системы, которые, как правило, создают тренд на понижение.

Сейчас же все дело в резком снижении хэшрейта (вычислительной мощности – ред.) криптовалюты. "Данный показатель упал на 30% за один день, что показывает краткосрочное снижение общих мощностей майнинга биткоина. От резких изменений хэшрейта курс биткоина начинает резко отклоняться от прогнозируемых значений", — рассказал аналитик ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Само падение хэшрейта многие объясняют событиями в Китае, но пока непонятно, какой конкретно факт вызвал настолько значительное снижение. Известно на данный момент только то, что власти Китая начнут реализацию мер по ограничению добычи криптовалют. Однако о конкретных действиях в коротком времени речи не шло, отметил он.

По мнению инвестстратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, помимо резкого падения вычислительной мощности сети, что влияет на функциональность валюты и ее востребованность, непосредственным триггером снижения котировок биткоина мог стать неудачный запуск поставочных биткоин-фьючерсов Bakkt. Площадка для институциональных инвесторов начала работу 23 сентября, однако торговые объемы и близко не приблизились к ожиданиям участников.

При этом, по мнению вице-президента РАКИБ Валерия Петрова, фундаментальных причин для существенной коррекции на рынке биткоина на сегодняшний день нет.

"То падение, которое мы наблюдаем, стало следствием спекулятивной игры, связанной с заметным увеличением рыночного предложения. Это подтверждается тем, что, несмотря на падение курса, объем торгов увеличился в два раза – то есть, крупные держатели биткоина решили зафиксировать прибыль от предыдущего цикла роста", — отметил он.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Эксперты не исключают того, что криптовалюта способна отыграть падение в краткосрочном периоде, однако указывают на то, что риски повторения ситуации возрастают.

"Также по некоторым метрикам теханализа, например, по "снижающемуся треугольнику", на рынке скоро начнут преобладать "медвежьи" настроения. Исходя из этого, в ближайшие месяцы биткоин ждет если не падение курса, то высокая волатильность", — прогнозирует Хохрин.

По оценке Бахтина, криптовалюта уже находится в медвежьем тренде, и на коротком горизонте возможны дальнейшие снижения и уход ниже 8 тысяч долларов. При этом за свою историю биткоин часто падал в течение дня более чем на 10%, поэтому такая сильная волатильность не является чем-то экстраординарным, напомнил он.

"При таких движениях сложно строить прогноз на перспективу до конца года. Но долгосрочно у многих участников рынка есть уверенность о возобновлении движения вверх, тем более, биткоин по-прежнему остается доминирующей криптовалютой, и в соответствии с настройкой сети его абсолютное предложение ограничено", — добавил эксперт.

Петров из РАКИБ считает, что в перспективе биткоин имеет все шансы вернуться на уровень выше 10 тысяч долларов. Упомянутое снижение хэшрейта, скорее всего, обусловлено запланированным на май 2020 года сокращением вознаграждения майнеров в два раза: с 12,5 BTC до 6,25 BTC за каждый новый блок. Это, в свою очередь, приведет к снижению темпов роста объема монет в обращении и, соответственно, должно сыграть на рост курса.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Помимо чисто технических причин Петров назвал еще две группы факторов, которые влияют на потенциал стоимости биткоина, они не обещают существенных скачков его стоимости вверх в будущем.

Во-первых, это появление альтернативных криптовалютных инструментов, прежде всего, монеты Libra. По всей видимости, принципиальные проблемы, которые препятствовали ее выходу на рынок, будут успешно решены. Представленная недавно структура корзины, по которой будет рассчитываться данная монета, показывает, что 50% от нее составит доллар. Соответственно, она, скорее всего, получит право на обращение в рамках долларовой зоны, а значит, может стать существенным конкурентом для биткоина, прежде всего, в ряде транзакций.

"И с другой стороны, мы видим, что законодательство, регулирующее обращение биткоина в разных странах, до сих пор формируется очень медленно. Во многом из-за этого тот потенциал, на который рассчитывали инвесторы, пока не реализовался. Отсюда вытекает желание зафиксировать прибыль, результат чего мы и видим сегодня", — заключил Петров.