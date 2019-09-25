МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Банк России принял решение поддержать отечественные банки: с 6 октября регулятор смягчает порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности в рамках стандарта "Базель III" (международное соглашение, содержащее принципы по надзору за банковской деятельностью). Такая мера позволит системно значимым банкам соблюдать предписанные ЦБ нормы, не используя кредитные линии регулятора.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты позитивно оценивают новую меру ЦБ. По их словам, в последние годы ЦБ только ужесточал требования по ликвидности банков, что сказывалось на рентабельности бизнеса банкиров не лучшим образом. Новая мера повысит финансовые результаты банков и позволит увеличить кредитование реального сектора экономики.

БАНКИ СТАНУТ ЭФФЕКТИВНЕЕ

В последние три года ЦБ РФ ужесточались требования к ликвидности банков: последними шагами было повышение норматива с 1 января 2019 года, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. С 1 мая плата за пользование безотзывной кредитной линией ЦБ (БКЛ) была повышена с 0,15% до 0,5% годовых, замечает он. При этом к 1 мая 2022 года ЦБ намерен отказаться от использования такого инструмента.

"Для банков новая мера ЦБ будет означать либо снижение потребности в длинных и дорогих пассивах, либо возможность высвобождения ликвидных активов и направления их на кредиты", — поясняет он.

По словам эксперта, изменение методики расчета позитивного повлияет на финансовые результаты банков.

Расчет норматива в текущей редакции не позволяет коммерческим банкам включать в состав активов механизм БКЛ, гарантирующий системно значимому банку получение средств Банка России в случае необходимости, замечает старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

"В результате системно значимые банки вынуждены наращивать объем высоколиквидных активов, снижая рентабельность бизнеса", — поясняет он.

Предлагаемые меры будут способствовать снижению величины оттока денежных средств, немного компенсируя предыдущее ужесточение, говорит эксперт.

Руководитель центра интегрированного управления рисками Росбанка Елизавета Розанова также позитивно оценивает инициативу ЦБ по адаптации требований базельского регулирования к российским реалиям и приветствует расширение списка высоколиквидных активов.

"Эти меры позволят банкам самостоятельно (без привлечения ресурсов регулятора) и более эффективно управлять ликвидностью, направить высвободившиеся средства на кредитование реального сектора экономики", — подчеркивает она.

Данная мера положительным образом отразится на прибыльности деятельности банков, говорит эксперт. Безусловно, инициативы регулятора могут оказывать сдерживающее воздействие на профиль риска банков, но, в первую очередь, риск-аппетит определяется ограничениями и правилами, определенными акционерам.

ЧТО ПРИДУМАЛ ЦБ

ЦБ уточнил методику расчета показателя и норматива краткосрочной ликвидности при классификации привлеченных средств субъектов малого предпринимательства с учетом покрытия в рамках системы страхования вкладов, а также в отношении порядка включения в расчет безотзывных сберегательных сертификатов по сроку.

Кроме того, регулятор уточнил порядок включения в расчет средств, привлеченных от связанных с банком лиц. Данные средства, если они были привлечены на рыночных условиях и между банком и связанным лицом имеются соглашения о сотрудничестве, включаются в расчет норматива аналогично средствам, привлеченным от лиц, не являющихся связанными. Это значит, что банки смогут снизить коэффициент оттока денежных средств со 100% до 40%.

Также ЦБ внес ряд изменений в порядок включения в расчет показателя и норматива краткосрочной ликвидности потоков по производным финансовым инструментам. Кроме того, при установлении требований к высоколиквидным активам применение критерия включения ценных бумаг в котировальные списки бирж заменен на критерий включения их в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.