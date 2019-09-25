МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Отрицательные ставки по валютным депозитам могут открыть новые возможности для российских банков, если инициатива будет подкреплена законодательством и на нее будет спрос; пока же кредитные организации несут убытки от хранения валюты в евро, следует из опроса крупных российских банков, проведенного РИА Новости. В качестве альтернативы депозитам в евро банки смогут предложить клиентам ряд консервативных инвестиционных продуктов для вложения в еврооблигации.

В настоящее время банки несут убытки на хранении валюты в евро: они платят за содержание счетов в евро, а на внесенных во вклады евро не зарабатывают. В Банке России во вторник заявили, что изучают предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Регулятор сейчас изучает, насколько масштабна проблема и нужны ли поправки в законодательство. Минфин эту идею поддержал — по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, такое право банков будет способствовать девалютизации. В настоящее время российские законы отрицательные ставки по вкладам запрещают.

"Отрицательные валютные ставки по вкладам могут открыть новые возможности для российских банков, но это не значит, что все банки этой возможностью воспользуются. Подобная практика давно существует на мировом финансовом рынке. Если инициатива будет подкреплена законодательством и на нее будет спрос, российские банки также смогут использовать эту практику", — считают в "Тинькофф банке".

По его ожиданиям, часть клиентов, как и прежде, будут хранить денежные средства на вкладах в евро, а часть найдут интерес в других возможных валютах или других способах вложения денежных средств — это будет зависеть от значения ставки.

Установка отрицательных ставок по депозитам является, по сути, заградительным инструментом при размещении определённой валюты, указывает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин. По его словам, на текущий момент банки не имеют возможности сократить портфель убыточных валютных пассивов — отрицательные ставки позволят сократить убыточный портфель.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал отрицательные процентные ставки новой мировой макроэкономической реальностью.

"В недалёком будущем при сохранении сегодняшних монетарной и бюджетной политик негативные ставки могут стать реальностью и в рублях", — считает он.

Топ-менеджер Совкомбанка предлагает на примере евро отработать правовые механизмы уже сейчас, чем столкнуться с неготовностью банковской системы к отрицательным ставкам в рублях в будущем.

"Мы видим, на рынке есть спрос на размещение средств в валюте, но привлечение евро для банков сейчас невыгодно. Поэтому не исключаем возможность установления отрицательных ставок по счетам или взимания комиссии за обслуживание счетов в евро ведущими игроками рынка. Кроме того, банки активно предлагают варианты замещения депозитов таких, как инвестиционные предложения", — отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач.

В МКБ комиссии за открытие и обслуживание валютных счетов нет и вводиться не будет, отметил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. По его словам, доля вкладчиков в евро в общем портфеле кредитной организации составляет около 4%. "В ближайшей перспективе планов отказаться от валютных депозитов или установить отрицательные ставки у нас нет. В целом, спрос на вклады в евро сократился, а в долларах — стабилен. При этом рублёвые вклады остаются более привлекательным вариантом хранения сбережений, чем валютные", — добавил он.

Интерес клиентов к вкладам в валюте, несмотря на снижение ставок, сохраняется, указала начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай. "Это объясняется в частности потребностью состоятельных клиентов диверсифицировать накопления. В Росбанке портфель валютных вкладов стабилен, чувствительность клиентов к ставкам низкая и открытие вкладов скорее вызвано доверием к банку и потребностью в сохранности средств", — пояснила она.