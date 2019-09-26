МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Нидерландский банк ABN AMRO, один из крупнейших банков страны, сообщил о начале расследования в его отношении в связи с предполагаемыми нарушениями законодательства Нидерландов об отмывании денег и финансировании терроризма.

"В среду, 25 сентября, государственный прокурор Нидерландов сообщил ABN AMRO, что банк является объектом расследования, касающегося требований закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

В заявлении отмечается, что банк "будет в полной мере сотрудничать со следствием". Других подробностей не приводится.

В 2018 году генпрокуратура Нидерландов за нарушения, связанные с отмыванием денег, наложила на крупнейшую нидерландскую финансовую группу ING Group штраф в размере 775 миллионов евро.