МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Средний размер автокредита в России в январе-августе составил 767,2 тысячи рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер выданных автокредитов за 8 месяцев увеличился в возрастных сегментах заемщиков до 60 лет. Самый значительный рост при этом был отмечен в категории граждан от 25 до 29 лет (+10,4%), от 30 до 39 лет (+8,7%), моложе 25 лет (+8,4%), а также от 40 до 49 лет (+7,1%). Менее значительными темпами показатель увеличился у граждан от 50 до 59 лет (+5,3%). В то же время среди заемщиков старше 60 лет было отмечено снижение среднего размера автокредитов: от 60 до 65 лет — на 1,3%, а старше 65 лет — на 18,4%. Наибольший средний размер выданных автокредитов в 2019 году наблюдался у заемщиков от 40 до 49 лет (830,1 тысячи рублей), а самый низкий — у граждан старше 65 лет (454,3 тысячи рублей).

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе был отмечен в Москве (1,112 миллиона рублей), Московской области (960,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (938,8 тысячи рублей), Иркутской области (889,7 тысячи рублей) и Краснодарском крае (870 тысяч рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов среди 30 регионов РФ-лидеров по объемам автокредитования в январе-августе продемонстрировали Ставрополье (+11,6%), Калужская область (+11%), Санкт-Петербург (+10%), Башкирия (+9,8%) и Рязанская область (+9,8%). Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-32,3%) и Новосибирская (-6,3%) области. В Москве средний размер выданных автокредитов вырос на 8%.