МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Московский индустриальный банк" (МИнБанк) начинает процедуру присоединения "Волго-Окского коммерческого банка" (Вокбанка), сообщил ЦБ РФ.

"Банк России сообщает о получении уведомления ПАО "МИнБанк" о начале процедуры реорганизации кредитных организаций… ПАО "МИнБанк" уведомляет о начале процедуры реорганизации ПАО "МИнБанк" в форме присоединения к нему АО "Волго-Окский коммерческий банк" АО "Вокбанк", — указывается в сообщении. Одновременно МИнБанк уведомляет о начале процедуры реорганизации Вокбанка в форме присоединения к МИнБанку, отмечает регулятор.

Банк России взял на санацию Вокбанк в апреле текущего года после отзыва лицензии у его инвестора ("Тройка-Д банка"). В июле ЦБ принял решение выделить на его докапитализацию 2,73 миллиарда рублей, а в августе стал владельцем свыше 99,9% акций.

МИнБанк санируется ЦБ с января текущего года, регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля. Сообщалось, что регулятор выделит на докапитализацию МИнБанка 128,7 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня Вокбанк занимал 219 место в банковской системе РФ с активами 7,5 млрд рублей, МИнБанк занимал 27 место с активами в размере 363,5 млрд рублей.