КАЛИНИНГРАД, 26 сен — ПРАЙМ. Почти все крупнейшие российские банки уже запустили сервис бесконтактной оплаты MirPay, со Сбербанком в настоящее время ведутся переговоры, заявил глава НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев.

"MirPay продолжает развиваться. Сегодня уже подключено 32 банка, то есть практически все крупнейшие эмитенты, кроме Сбербанка. С ними мы продолжаем общаться", — сказал он.

Пока сервис доступен только владельцам смартфонов на базе Android, но НСПК работает над дальнейшем развитием услуги.

"Что касается возможности платить ApplePay, GooglePay, ситуация такая — мы продолжаем работать и с одними, и с другими в попытке убедить реализовать их продукт для платежной системы "Мир", — добавил глава НСПК.

MirPay был запущен в марте 2019 года, первыми к сервису подключились Россельхозбанк, банки РНКБ, "Центр-инвест", "СМП Банк", банк "Россия", Уральский банк реконструкции и развития, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Позже к ним присоединились еще шесть банков: Альфа-банк, Почта Банк, "Уралсиб", "Ак Барс", Алмазэргиэнбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

НСПК планирует подключить к своей системе оплаты товаров с помощью смартфона MirPay все ведущие российские банки.