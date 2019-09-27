С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Банка России признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), лишившийся лицензии в октябре 2018 года.

"Признать Международный банк Санкт-Петербурга … несостоятельным (банкротом). … Открыть в отношении Международного банка Санкт-Петербурга … конкурсное производство на один год", — говорится в резолютивной части решения арбитража на портале "Электронное правосудие".

Мотивировочная часть судебного акта пока не опубликована.

Банк России подал в суд заявление о признании МБСП банкротом в ноябре 2018 года. Ранее Центральный банк с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП. Решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации.

В апреле 2019 года Банк России сообщал, что подозревает должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга в выводе активов. По оценке регулятора, должностными лицами МБСП "осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи банком прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства".

В феврале ЦБ сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов МБСП составила 13,1 миллиарда рублей. По оценке регулятора, активы банка по результатам исследования не превышают 10,8 миллиарда рублей, обязательства составили 23,9 миллиарда.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября 2018 года занимал 116-е место в банковской системе РФ.