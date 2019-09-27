МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции первого типа в размере 0,00018 рубля на акцию, следует из материалов второго по активам российского банка.

Привилегированные акции ВТБ первого типа составляют 32,9% уставного капитала ВТБ (21,403 триллиона акций) и принадлежат Минфину РФ.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров банка ВТБ (ПАО): принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля", — говорится в материалах.

Таким образом, общая сумма выплат Минфину может составить 3,78 миллиарда рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 14 ноября.

Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 миллиарда рублей. Он состоит из 12,96 триллиона обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, 21,403 триллиона привилегированных акций первого типа номиналом 0,01 рубля и 3,07 триллиона привилегированных акций второго типа номиналом 0,1 рубля.