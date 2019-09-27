МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Эксперты ЦБ РФ отметили во втором квартале снижение числа жалоб частных инвесторов в ценные бумаги в квартальном и годовом выражении, при этом половина жалоб в отношении брокеров касалась неисполнения поручений клиентов, а в части доверительного управления — отказа в выводе активов и отрицательного результата деятельности, сообщается в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" за второй квартал 2019 года Банка России.

"Во втором квартале 2019 года в отношении субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 226 жалоб (-26% в квартальном выражении и —36% в годовом выражении)", — отмечается в документе.

По сравнению с предыдущим кварталом в структуре жалоб произошли следующие изменения: выросла доля жалоб в отношении регистраторов (с 6 до 14%) и доверительных управляющих (с 8 до 12%), одновременно снизилась доля жалоб в отношении организаторов торговли (с 14 до 3%). Доля жалоб в отношении брокеров сохранилась на уровне 46% (половина из них касалась неисполнения поручений клиентов). Кроме того, 4% жалоб было зарегистрировано в отношении манипулирования рынком, указывается в обзоре регулятора.

"Половина жалоб в отношении брокеров касалась неисполнения поручений клиентов. В части доверительного управления половина жалоб была связана с отказом в выводе активов и отрицательным результатом деятельности, что свидетельствует о недостаточной информированности клиентов обо всех условиях предлагаемых стратегий (в частности, во многих стратегиях предусмотрена комиссия не только за внесение, но и за вывод средств)", — сообщается в обзоре.

География распределения заявителей жалоб в анализируемом квартале по федеральным округам выглядит следующим образом: доля жалоб из Центрального федерального округа выросла до 53% (48% — кварталом ранее), из Приволжского — снизилась до 14% (15%), доля жалоб из остальных округов не превышает 10%.