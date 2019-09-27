МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Чтобы не пострадать от мошенников, подменяющих номера телефонов на банковские с целью получения данных карты, не следует спешить вступать в контакт с незнакомыми людьми и помнить, что настоящий сотрудник банка никогда не попросит у клиента этих данных, заявил РИА Новости руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павел Новиков.

По данным газеты "Коммерсант", ЦБ и российские банки этим летом зафиксировали резкий рост числа мошеннических звонков клиентам кредитных организаций, в том числе с подменой номера банка — за это время регулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых поступали звонки клиентам банков.

"Чтобы защититься от подобного мошенничества, мы рекомендуем пользователю не вступать в контакт с незнакомыми людьми, даже если они звонят с номера банка. Сотрудники банков крайне редко звонят для уточнения каких-либо подробностей по карте, чаще представители банков предлагают дополнительные услуги", — отметил Новиков.

"Если пользователю все же позволили из банка для уточнения той или иной транзакции, то от него потребуют лишь подтвердить или опровергнуть транзакцию по карте. При этом от пользователя не потребуют данные карты (номер, PIN-код)", — добавил эксперт.

В любом случае, если в процессе разговора закралось сомнение, то Новиков советует закончить беседу и перезвонить по номеру банка, указанному на его сайте или обратной стороне карты, и уточнить, действительно ли представители кредитной организации совершали звонок по номеру пользователя.